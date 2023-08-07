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Dünya O ülkeyi sel vurdu: 14 ölü
Dünya

O ülkeyi sel vurdu: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2023-08-07 11:16:00 -
O ülkeyi sel vurdu: 14 ölü

Çin’in Shulan kentinde şiddetli yapışların ardından meydana gelen sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shulan kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi can kayıplarını beraberinde getirdi. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilirken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Selden etkilenen bölgelere helikopterlerle yardım gönderildi.

Kent genelinde başlatılan acil müdahale çalışmaları sürüyor.

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