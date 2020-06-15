O ülkeyi sarsan saldırı! 20 askeri araca pusu

Ulusal basındaki haberlere göre, Moritanya sınırına yakın Segou bölgesinde 20'ye yakın askeri araçtan oluşan konvoya pusu kuruldu.



Yola döşenmiş mayınlara çarpan araçlar ardından kimliği belirsiz kişilerce ağır makineli silahlarla tarandı.

Saldırıya uğrayan konvoyda bulunan en az 14 araç ve 44 askerden haber alınamıyor.



Yakınlardaki Goma Coura kampına 3 araç ve 3 askerin döndüğü öğrenildi.



Hava kuvvetleri kaybolan asker ve araçların bulunması için bölgede operasyon başlattı.

Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.



Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.