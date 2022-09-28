O ülkenin vatandaşları İstanbul ve Bodrum'dan çok sayıda ev almaya başladılar

Rusların, Türkiye konut piyasasına ilgisi son 1 haftada ciddi oranda artarken, nitelikli yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında İstanbul ve Bodrum yer alıyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, nitelikli Rus yatırımcılar başta İstanbul ve Bodrum olmak üzere Türkiye’yi tercih ediyor. Yılbaşından beri giderek artan şekilde başta Antalya ve Alanya olmak üzere gayrimenkul alımı yapan Rusların son 1 haftada Türkiye’ye ilgisi yüzde 40 oranında arttı.

İstanbul ve Bodrum ofisleri ile lüks segmentte özellikle CİS ülkelerine yönelik hizmet veren M2 Design Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre AKINCI son bir haftada başta sahil bölgeleri olmak üzere Türkiye’ye %50’ye varan oranda talebin arttığını söyledi.

Yılbaşından beri olan süreçten farklı olarak Antalya ve Ege sahillerine ek olarak ilk kez İstanbul’da ve Bodrum’da bu yaz aylarından başlayarak CİS ülkelerinden yoğun bir şekilde uzun vadeli lüks konut kiralaması isteği var. 2015-2017 yılları arasında Bodrum’da olduğu gibi ilk olarak kiralama ile başlayan bu süreç pandemi ile birlikte konut alımlarına ve bölgesel doğrudan yatırımlara döndü. İstanbul’da da aynı şekilde uzun vadeli kiralamaların kaliteli konut satın almaları ile devam edeceği düşünülüyor.

"Son iki haftada proje soruyorlar"

Akıncı, “Şimdi de İstanbul’u ilk kez deneyimleyen Rusların, hem kalım sürelerini uzatmaya, hem de başta markalı konutlar olmak üzere çeşitli ticari ve nitelikli arsa satın almaları yapmaya başladıklarını görüyoruz. Aynı şekilde bu yazı Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi güney sahillerinde geçiren yabancıların bu bölgede nitelikli proje bilgi taleplerinde son iki haftada çok ciddi artış var. Bu kış boyunca bu talebin devam edeceğini görüyoruz. Özellikle son aylarda yurt içi talebin yavaşlaması ile yurt içi fiyat artışları yavaşlamıştı. Fiyatlar artışlarının bu şekilde dengelenmesi ile yabancı yatırımcılar için uygun şartlar oluşacaktır” dedi.

2022 yılı içinde şubat ayı ile başlayan değişim devam ediyor. Daha önceleri ülkelere göre yapılan sıralamada Rusya İran ve Irak’tan sonra üçüncü sıralardaydı. Bu yıl ise Rusya yüzde 186 artışla zirveye yerleşti ve hâlâ zirvedeki yerini koruyor.

Akıncı’nın Moskova’dan aktardıklarına göre en başta bölgesel hizmet ve dil avantajı sebebiyle Antalya ve Alanya bölgeleri gelse de nitelikli Rusların gelmesiyle bu tercihlerin İstanbul, İzmir ve Bodrum’a da kaydığı görülüyor. Antalya ve Alanya, her daim hem fiyat hem de dil avantajı sebebiyle listenin en üst sırasındaki yerleri korumaya devam edecek.

Ruslar yükselen fiyattan haberdar ve seçici

Ayrıca üst gelir seviyesindeki Rus yatırımcılar son aylarda Türkiye’deki fiyat artışlarından oldukça haberdarlar. Şu an için tek seçenek Türkiye değil. Daha önce Rusların ön planda olmadığı Tayland gibi ülkelerde de geçen yıla göre talep dört kattan fazla artmış durumda. Üst gelir grubundaki Ruslar için gayrimenkul konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ilk sıralarda geliyor. Üst gelir grubundaki Ruslar yatırım amaçlı gelir vaat eden projeler ve gerçek anlamda markalı projeler konusunda hem bilgili hem de çok seçiciler.

Kış aylarına doğru gayrimenkul piyasası dinamiklerinden farklı olarak dünya siyasi gelişmelerine paralel olarak farklı gayrimenkul taleplerinin gelişmesini beklediklerini söyleyen Akıncı, “Üst düzey gelir grupları için İstanbul’da kendi zevklerine göre tasarlanmış özel yalı ve yalı dairesi alımları, yatırımcı gruplar için Bodrum’dan başlayarak güney sahillerimize doğru kat karşılığına da uygun nitelikli arsa vb. proje yatırımları ile tüm Türkiye’de organize sanayi bölgesi yatırımlarını göreceğimize inanıyorum” diyor.