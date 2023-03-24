O ülkenin Türkiye'ye ihracatı 3 yılda 36 kat arttı

Venezuela resmi verilere göre, geçen yıl petrol ve altın gibi geleneksel olmayan ürün ihracatının yüzde 55'ini, yani 710 milyon dolardan fazlasını Türkiye’ye yaptı. Venezuela’nın, Türkiye’ye ihracatının yüzde 83’ten fazlasını hurda oluşturuyor.

2019 yılında Türkiye’ye yalnızca 19,8 milyon dolarlık ihracat yapan Venezuela’nın Türkiye’ye ihracatı son üç yılda yaklaşık 36 katına çıktı. Geçen yıl Venezuela’dan 713 milyon doların üzerinde ithalat yapan Türkiye, resmi verilere göre Güney Amerika ülkesinin en önemli ithalatçısı konumunda.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre, Venezuela’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat patlamasındaki dönüm noktası, 2020 yılında imzalanan ve iki ülke arasındaki karşılıklı ticarette binlerce ürüne vergi avantajı sağlayan anlaşma oldu.

Petrol ve altın ticaretine uygulanan yaptırımlardan dolayı uluslararası ticaretteki tüm kalemlerin resmi raporlara yansımadığı Venezuela’da, resmi verilere göre geçen yıl toplamda 1,314 milyar dolar olarak açıklanan -geleneksel olmayan ihracatın- yüzde 55’i Türkiye’ye yapıldı.

İhracatın yüzde 83’ten fazlası hurda

Venezuela’nın geçen yıl Türkiye’ye yaptığı ihracat kalemlerinin başında 596 milyon dolara yaklaşan demir ve çelik başlığı altındaki hurda ticareti geliyor. Ülkenin temel gelir kaynağı olan petrol ihracatına yaptırım uygulanmasının ardından oluşan nakit sıkıntısını çözmek için kullanıldığı belirtilen hurda, stratejik malzeme olarak kabul ediliyor ve toplanması, taşınması ve ihracatı devlet denetiminde yapılıyor.

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Uluslararası Şeffaflık Örgütü verilerine göre hurda ticaretinden elde edilen yüksek gelirlere rağmen hurda envanterleri, faal ve ihracat yetkisi olan şirketler, satış miktarları ve alıcı şirket bilgileri gibi konularda kamuoyunun aydınlatılmaması ülkede yolsuzluk iddialarına neden oluyor.

Venezuela’nın Türkiye’ye en çok ihraç ettiği diğer ürünlerse yine devlet denetiminde olan alüminyum ve alüminyum eşyalar, organik kimyasal ürünler; mineral yakıt, yağ ve ürünleri yer alıyor.

40’tan fazla alanda işbirliği anlaşması

Geçen yıl Türkiye ile toplamda 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan ve 350 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası veren Venezuela’nın, Türkiye ile ikili ticareti arttırmaya yönelik çabaları da artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık yüz kişilik bir kafileyle başkent Caracas’ta resmi temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 3 yılda 4 katına çıkan ikili ticaret hacmini kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadedeyse 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini bildirmişti.

Venezuela ile Türkiye arasında savunma, deniz ve hava ulaşımı, ticaret, finans, eğitim, turizm, tarım, bilim ve teknoloji gibi 40’ın üzerinde alanda işbirliği anlaşması bulunuyor.