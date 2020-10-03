O ülkenin savaş jetleri havalandı! Rus askeri helikopterinden bölgeyi hareketlendiren hamle
Rusya'ya ait bir askeri helikopterin Japon hava sahasını ihlal ettiği ve savaş jetlerinin uyarıları sonrası bölgeyi terk ettiği bildirildi.
Rusya ve Japonya arasında hareketli anlar yaşandı. Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopterin dün öğle vaktinde Japonya hava sahasını ihlal ettiği ve savaş jetlerinin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldığı bildirildi.
Savaş jetleri uyardı
Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus Mi8 askeri helikopteri, dün 12.25 sularında Japonya'nın Hokkaido kentinin doğusundaki Shiretoko burnunda Japon hava sahasına girdi. Askeri helikopterin Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetlerinin uyarıları sonrası, herhangi bir agresif tavır sergilemeksizin bölgeyi terk ettiği bildirilirken, sınır ihlalinin kazara gerçekleştiği belirtildi.
Moskova'ya protesto gönderildi
Bölgede kısa süreli gerilime neden olan olay sonrası Japonya'nın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Moskova'ya protesto gönderdiği aktarıldı.