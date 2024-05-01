O ülkenin özel kuvvetlerinin teçhizatlarına Türkiye damgası!

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (XQT) kuruluşunun 25. yılına özel olarak yayınlanan videoda yeni silah ve teçhizatlar yer alıyor. Türkiye ile geniş bir savunma sanayii iş birliği alanı bulunan Azerbaycan, Türk menşeili silah ve sistemlere görüntülerde yer veriyor.

Envarterde OTOKAR Cobra II mayına ve pusuya dayanıklı zırhlısı dikkat çekiyor. Geçmişte Azerbaycan güvenlik güçlerinin zırhlı personel taşıyıcı olarak hizmetine giren Cobra II zırhlısının 13.5 tonluk ağırlığı ve 6.4 metrelik uzunluğuyla 9 personellik iç hacme sahip ambulans konfigürasyonun kullanımda olduğu görülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bangladeş, Gana ve Tunus ile toplam 4’ten fazla ülke ve Birleşmiş Milletler tarafından aktif olarak kullanılan Cobra II;. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, arttırılmış balistik ve mayın koruması, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil bir çok görevde yer alabilmektedir.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin ardından Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığı (XTQ) ASELSAN İHASAVAR anti-drone sistemlerini kullanmaya başladı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan İHASAVAR sistemleri Ermenistan ile tartışmalı sınırlar boyunca alçak uçuş yapan İHA’ları tespit etmek ve bastırmak için yaygınlaştırılma adımları atılmıştı.

ASELSAN İHASAVAR, RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone/mini-İHA uçurulmasının aktif karıştırma uygulaması ile engelleyerek koruma sağlamaktadır. Ayrıca drone/mini-İHA’ların, uzaktan komuta, GPS/ GLONASS uydu seyrüsefer, veri ve görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak drone/mini-İHA kullanılarak oluşturulabilecek tehditleri bertaraf edebilmektedir.

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