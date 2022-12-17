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Dünya O ülkenin kralı ve kraliçesi korona virüse yakalandı
Dünya

O ülkenin kralı ve kraliçesi korona virüse yakalandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Tayland kralı ve kraliçesinin Kovid-19’a yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 18:28:00 -
O ülkenin kralı ve kraliçesi korona virüse yakalandı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida Vajiralongkorn’un Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.

Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile enfekte olan Kral Maha Vajiralongkorn (70) ve Kraliçe Suthida Vajiralongkorn’un (44) “çok hafif” semptomlar gösterdiği belirtildi.

Çift, son günlerde kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan kralın en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol’u Bangkok’ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Tayland hastalık kontrol merkezine göre, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle özellikle Bangkok’ta ve turistik bölgelerde vaka sayısı arttı. Tayland Kralı ve Kraliçesi Kovid-19’a yakalandı

Ülkede nüfusun yüzde 82’sine karşılık gelen 57 milyon kişi virüse karşı en az bir doz aşılandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre, Tayland’da bugüne kadar 4 milyon 715 binden fazla kişi virüse yakalandı. 33 bin 392 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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