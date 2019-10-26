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O ülkenin alamadığı Su-35'ler Türkiye'yi bekliyor!

Endonezya tarafından sipariş edilen, lakin küresel eşkıya ABD'nin yaptırımı nedeniyle teslim alınamayan 11 adet Rus yapımı Su-35, Türkiye için hazır bekletiliyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:12
O ülkenin alamadığı Su-35'ler Türkiye'yi bekliyor!

Moskova'nın silah satışını dikkatle izleyen Washington, Endonezya’nın yeni nesil savaş uçağı Sukhoi Su-35 alımından vazgeçilmesi için baskı uyguluyor. Gündeme gelen CAATSA yaptırımlarıya birlikte ABD, F-16 satışını masada tutuyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini belirtti.

11'i uçuşa hazır

Endonezya için üretlilen, ancak teslim edilemeyen 36 adet Su-35 bir süredir hangarda bekletiliyor. Söz konusu uçaklardan 11'i uçuşa ve göreve hazır nitelikte.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:12
  1. İstanbul
  2. Washington
  3. Endonezya
  4. Sukhoi Su-35
  5. Endonezya Hava Kuvvetleri
  6. Novyan Samiega

YORUM YAZ

  • Lehim Lehim 4 sa önce
    Alalım
  • DADAŞDADAŞ6 sa önce
    bizimuçaklar yapılana kadar abd, israil gibi .....lerle uğraşmak için deyer abd 35 leri verse bile almayın gördünüz
  • BurakBurak7 sa önce
    Ya Allah ve peygamber aşkına, su yahudi uşağı azgin ABD keferesinin yaptirim maptirim zırvalarını haber yapmayin artik! Yapabiliyorsa yapsin ...............ler. Yapmadan haber yapmayin. Yaptik, yapacaz, yapiyoruz:))) 
  • petnorpetnor8 sa önce
    Bekleme sonbahari
  • Kamil AkmanKamil Akman8 sa önce
    Gavura destek çıkmayın akıllı olun yoksa Irak'ta olduğu gibi karılarınızi kızlarımızı hamile bırakır birşey de yapamazsın,,,
  • derinojderinoj8 sa önce
    Turkiye bu bekleyen ucaklari cok daha ucuza alabilir endonezya siparisler icin ceza õder türkiye ucuza alir alisveriste kendi istifaseni düsüneceksin .
  • Kamil AKMANKamil AKMAN8 sa önce
    Başkan ne yapıyorsa memleket için yapıyor aynen devam

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