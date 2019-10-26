O ülkenin alamadığı Su-35'ler Türkiye'yi bekliyor!

Moskova'nın silah satışını dikkatle izleyen Washington, Endonezya’nın yeni nesil savaş uçağı Sukhoi Su-35 alımından vazgeçilmesi için baskı uyguluyor. Gündeme gelen CAATSA yaptırımlarıya birlikte ABD, F-16 satışını masada tutuyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini belirtti.

11'i uçuşa hazır

Endonezya için üretlilen, ancak teslim edilemeyen 36 adet Su-35 bir süredir hangarda bekletiliyor. Söz konusu uçaklardan 11'i uçuşa ve göreve hazır nitelikte.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.