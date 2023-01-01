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Teknoloji O ülkeden rekor: Satılan araçların yüzde 90'dan fazlası elektrikli
Teknoloji

O ülkeden rekor: Satılan araçların yüzde 90'dan fazlası elektrikli

Avrupa ülkesi Norveç'te satılan araçların yüzde 81,6’sı elektrikli araçlar oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 23:00:00 -
O ülkeden rekor: Satılan araçların yüzde 90'dan fazlası elektrikli

Norveç, elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda dünyanın geri kalanının çok önünde. Ülkenin 2025 yılında satılan tüm araçların elektrikli olması hedefine görünüşe göre daha erken ulaşılacak.

Tüm dünya elektrikli araçlara geçerken bir ülke herkesin açık ara önünde yer alıyor: Norveç. Avrupa’nın en kuzeyinde yer alan İskandinav ülkesi Norveç, 2025 yılında satılan tüm otomobilleri elektrikli yapmayı hedefliyor. Görünüşe göre ülke bu hedefe daha erken ulaşacak.

Satılan her 10 araçtan 9’u elektrikli

Son rakamlara göre Norveç’te satılan araçların yüzde 89,3’ü elektrikli. Bu araçların yüzde 81,6’sı tam elektrikli iken yüzde 7,7’si plug-in hibrit elektrikli araçlardan oluşuyor. Öte yandan Norveç’te tam elektrikli araç satışı yıllık bazda yüzde 7,8 artarken hibrit araç satışı ise neredeyse yüzde 10 azaldı. Hatta Hyunda’i 2023 itibariyle ülkede sadece tamamen elektrikli araçlar satacağını duyurdu.

Zirve Tesla'nın

Son verilere göre Norveç’te en çok satan elektrikli otomobil Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Tesla Model Y. Tesla’yı Volkswagen ID.4 takip ederken üçüncü sırada BMW i4 yer alıyor. Listenin ikincisi ile beşincisi arasında çok büyük farklar yok ancak Model Y, en yakın rakibini neredeyse 3’e katlamış durumda.

Aralık ayının verilerinin gelmesiyle Norveç bir başka rekora daha imza atabilir. Zira elektrikli araç satışları ülkede sürekli olarak artmaya devam ediyor. Bunda, yapılan teşvikler ve giderek düşen elektrikli araç fiyatları, çeşitlenen model sayısı etkili olmuş gibi görünüyor. Artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenirken ülkenin 2025 hedeflerine daha erkenden ulaşmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer ülkelerin benzer hedefleri ise 2030-2035’li yılları işaret ediyor. Türkiye’deki elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 157 artış gösterse de pazar payı bakımından sadece yüzde 1,2’lik bir dilime sahipler. Bu arada Türkiye'de 2022 Ocak-Kasım döneminde 6.214 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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