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Ekonomi O ülkeden petrol hamlesi! Bu olursa rekor gerçekleşecek
Ekonomi

O ülkeden petrol hamlesi! Bu olursa rekor gerçekleşecek

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini bildirdi. 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkararak lider ülke konumunda olan Libya, bu planın gerçekleşmesiyle rekor kıracak.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 19:12:00 - 2022-04-11 19:19:42
O ülkeden petrol hamlesi! Bu olursa rekor gerçekleşecek

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini bildirdi.

Sanallah, NOC'un resmi Facebook sayfası üzerinden görüntülü olarak ülkedeki mevcut petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

3 milyon varile çıkarma planı

Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sanallah, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz." dedi.

Ülkedeki petrol üretiminin kırılgan olduğunu belirten Sanallah, NOC’un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.

 

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