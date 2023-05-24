O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!

Almanya, geleceğin petrolü olarak bilenen hidrojen için kritik öneme sahip karar onay verdi. Almanya'da Bakanlar Kurulu kararıyla geleceğin petrolü hidrojen için ağ oluşturacak yasal çerçeve hazırlandı.

Alman Bakanlar Kurulu, 2032'de faaliyete geçmesi planlanan geleceğin petrolü hidrojen ağı için yasal bir çerçeve oluşturmaya yönelik yasa taslağını onayladı. .

ALMANYA RESMEN ONAYLADI! GELECEĞİN PETROLÜ İÇİN KRİTİK

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekonominin karbondan arındırılması için oluşturulması planlanan hidrojen ağına Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Söz konusu tasarı, şirketler için ülke genelindeki mevcut gaz boru hatlarının hidrojene dönüştürülmesi ve merkezi hidrojen şebekelerinin birbirine bağlanmasının yasal dayanağını oluşturuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hidrojen ağı geliştirme planının bu yıl sonunda hazır olması da bekleniyor.

Detaylı bir hidrojenden enerji üretimi stratejisine sahip olan Almanya, bunun uygulanması için ülke içinde ve uluslararası çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ülkenin hidrojen stratejisinde, 2030'a kadar 5 bin megavat, 2040'a kadar bir 5 bin megavat daha temiz hidrojen üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle, yeşil hidrojeni önceliyor.

Hidrojen araştırmalarını yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı da hedefliyor. Almaya başladığı iddiaları var.

Almanya'nın hidrojen üretiminde iş birliği yapmak istediği diğer ülkeler olarak İrlanda, Suudi Arabistan, Umman, Şili, Namibya ve Avustralya öne çıkıyor.

Ülkede hidrojen yatırımları Rusya-Ukrayna krizinden sonra ise hız kazandı.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana doğal gaz ve petrolün arz yönlü belirsizlikleri enerji piyasalarında dengesizlikleri beraberinde getirmişti.

Bu dönemde iklim değişikliği ile mücadele hedefleri sebebiyle mesafeli yaklaşılan ve kullanımına son verilmesi planlanan kömüre geri dönüş savaş ile yaşanan enerji krizi sonrası hızlanırken, bu dönemde yenilenebilir enerji projeleri ve bu alana yapılan yatırımlar artış gösterdi.

Aynı zamanda hidrojen teknolojilerine yatırım ve bunların geliştirilmesine yönelik politikaların kapsamı da genişletildi.