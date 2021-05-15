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Dünya O ülkeden flaş çıkış: İsrail'e silah satışını durduralım
Dünya

O ülkeden flaş çıkış: İsrail'e silah satışını durduralım

Kanada Federal Parlamentosunda 4. büyük parti konumunda olan Yeni Demokrat Parti (NDP), Başbakan Justin Trudeau'dan İsrail'e Kanada yapımı silahların satışının, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar durdurulmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:43:00 -
O ülkeden flaş çıkış: İsrail'e silah satışını durduralım

Yeni Demokrat Parti konuyla ilgili olarak halka açık başlattığı imza kampanyasında, Başbakan Justin Trudeau'ya "yasa dışı işgal sona erene kadar İsrail'e silah satışını durdur" çağrısında bulundu.

Partinin resmi internet sitesinde başlatılan kampanyanın açıklama metninde, "Kanadalılar, Gazze'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması nedeniyle haftalardır artan gerginliğin ardından, El Aksa Camii'ne İsrail polisinin baskınları ve Şeyh Cerrah'taki şiddet olaylarının artmasından derinden rahatsızlar" denildi.

Sivillerin hayatlarının korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, her türlü şiddet, şiddete teşvik ve provokasyonun kınanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şu görüşler dile getirildi:

"Tırmanma olduğunda, nihai bedeli ödeyenler veya korku içinde yaşayanlar her zaman sivillerdir. Daha fazla can kaybını önlemek için acilen gerginliğin azaltılması gerekir. Hem Filistinliler hem de İsrailliler güvenli ve emniyet içinde yaşama hakkına sahiptir. Kanada ayrıca gerginliğin azaltılması ve adil ve barışçıl bir çözüm için daha güçlü bir rol oynamalıdır. Geçmişte Suudi Arabistan, Libya, Türkiye ve Sudan gibi ülkelere silah satmayı durduran Kanada için şimdi de yasa dışı işgal bitene kadar İsrail'e silah satışını durdurma zamanıdır."

Açıklamanın sonunda Kanada'nın, Filistinliler ve İsrailliler için adil ve sürdürülebilir çözüm oluşturulmasına yardımcı olmak için aktif bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekildi.

Yeni Demokrat Parti (NDP), 338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosunda 24 milletvekilliği ile 4. büyük parti durumunda bulunuyor.

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Yorumlar

Harun

Tiyatro yapıyorlar.O öneri kabul edlmez.Bizim gibi saflara ne kadar savaş karşıtıyız görüntüsü vermek için
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