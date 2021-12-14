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Gündem O ülkeden dikkat çeken açıklama: İsrail, Filistin işgaline koşulsuz son vermeli!
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O ülkeden dikkat çeken açıklama: İsrail, Filistin işgaline koşulsuz son vermeli!

Güney Afrika hükümeti, İsrail’in Ortadoğu’daki kalıcı barışın önünde ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Güney Afrika Uluslararası Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail’e “Koşulsuz olarak Filistin topraklarındaki işgale son verin” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 20:10:00 -
O ülkeden dikkat çeken açıklama: İsrail, Filistin işgaline koşulsuz son vermeli!

Bakan Pandor, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddetin, Afrika Birliği'nin bu ülkeye gözlemci statüsü verme kararını "açıklanamaz" hale getirdiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği "haksız eylemlerin" Afrika Birliği'nin tüzüğünde yer alan bir suç olduğunu hatırlatan Pandor, "Devlet başkanlarının İsrail'in gözlemci üyelik statüsünü görüşeceği Afrika Birliği 35. Olağan Zirvesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

 

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