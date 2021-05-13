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Dünya O ülkeden dikkat çeken açıklama: Filistin ulusal meselemizdir
Dünya

O ülkeden dikkat çeken açıklama: Filistin ulusal meselemizdir

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani'nin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin ve Kudüs'ü ulusal meseleleri olarak gördüklerini ilettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 09:16:00 -
O ülkeden dikkat çeken açıklama: Filistin ulusal meselemizdir

Fas Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani görüşmede Heniyye'ye Fas'ın Filistin meselesindeki desteğini yineledi. Açıklamada Osmani'nin, Filistin meselesi ve Kudüs'ü Fas'ın ulusal meselesi olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Osmani, "İşgalci yönetimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yasal statüsünü ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal eden hiçbir eylemi kabul edilemez." dedi.

Kudüs Komitesi Başkanı Kral 6'ncı Muhammed önderliğinde Fas'ın Kudüs meselesine desteğinin tam olarak devam ettiğini belirten Osmani, ülkesinin başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması noktasındaki tutumunda bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.

Osmani ayrıca, "kahraman" Filistin halkının İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı düşmanca saldırılara karşı kararlı mücadelesini övdüğü belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Filistin Kızılayı'ndan paylaşılan bilgilere göre, İsrail'in son saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi.

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