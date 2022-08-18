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Dünya O ülkeden çıkan Türkiye'ye geldi! Sayıları 1 milyonu geçti
Dünya

O ülkeden çıkan Türkiye'ye geldi! Sayıları 1 milyonu geçti

Federal Güvenlik Servisi FSB'nin verilerine göre, 3 ayda 5 milyon Rusya vatandaşı ülke dışına çıktı. Yurt dışına çıkanların 1 milyon 30 binden fazlası Türkiye'ye seyahat etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:32:00 - 2022-08-18 16:51:47
O ülkeden çıkan Türkiye'ye geldi! Sayıları 1 milyonu geçti

Federal Güvenlik Servisi FSB'nin sınır gümrük kayıtlarına göre, Nisan-Haziran 2022'de 4,9 milyon Rusya vatandaşı yurt dışına gitti. Bu rakam, bu yılın ilk çeyreğinden % 28, 2021'in aynı çeyreğinden % 21 daha fazla.

Diğer yandan "dost olmayan" devletlere yapılan seyahatlerin sayısında keskin düşüş yaşandı. Örneğin, FSB istatistiklerine göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 36 bin 700 olan ABD'ye seyahat sayısı bu yıl sadece 39 olarak saptandı.

Rusya vatandaşlarının başta Kazakistan, Ermenistan ve Gürcistan olmak üzere diğer eski Sovyet ülkelerine seyahatleri önemli ölçüde arttı.

2022'nin ikinci çeyreğinde Kazakistan'a yapılan ziyaretlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 kat (568 bin), Ermenistan'a 1,5 kat (180 bin) ve Gürcistan'a 15 kat (163 bin) arttı.

Bu ülkelerin yanı sıra Özbekistan ve Ermenistan gibi ülkelere uluslararası banka kredi kartları almak için yapılan geziler patladı.

RBC'nın aktardığına göre, 2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'ye seyahat eden Rusya vatandaşlarının sayısı, 2021'in aynı dönemine göre üç katına çıkarak 1 milyon 30 bine ulaştı. Türkiye, seyahat eden Rus sayısı bakımından Abhazya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Turizm amaçlı Türkiye'ye yapılan gezilerin sayısı Nisan-Haziran 2022'de üç katına çıkarak 788 bine yükseldi.

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Plutonyum Müjdat

"Mesih, Allah'ın oğludur" dediler. Allah onları katletsin (Tevbe, 30).
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