O ülkeden ABD'ye Kıbrıs uyarısı: Kendinize dikkat edin

Rusya Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde Kıbrıs sorununun derinleşeceğini söyledi. Çijov, sığınmacı anlaşmasını anımsatarak AB'ye Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelik tutumunda dikkatli olmasını tavsiye etti.

Çijov, Sputnik'e verdiği demeçte S-400 füze sistemleri nedeniyle ABD'nin aldığı Türkiye'ye yaptırım uygulama kararını ve Doğu Akdeniz'deki gerilimli süreci değerlendirdi.

Yaptırımlar ABD için tek seçenek

Çijov, yaptırımları ABD dış politikasında tek seçenek haline geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilimin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını ve yaptırımların sorunu derinleştireceğini belirten Çijov, Rusya'nın Kıbrıs sorununun çözümünden yana olduğunu söyledi.

Soruna gerilimin azaltılmasıyla çözüm bulunabileceğine inanan Çijov, "Gerilimin azaltılması ve diyalog kurulması gerekiyor. Rusya, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olarak, her zaman BMGK'daki 5 daimi üyenin diyaloğa dahil edilmesini önerdi. Ancak bazı ülkeler bunu istemiyor'' dedi.

AB dikkatli olmalı

Avrupa'nın Doğu Akdeniz'deki gelişmeler karşısındaki tepkisini yorumlayan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bir uluslararası hukuk meselesi ve AB'nin tutumu anlaşılır. Uluslararası hukuk söz konusu olduğunda, farklı yorumlamalar olamaz. Ancak yaptırımlar sorunu çözmez. AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha geniş bir yelpazeye sahip. AB ile Türkiye arasında sığınmacı anlaşması unutulmamalı. Bundan dolayı AB dikkatli olmalı."