  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkedeki sel felaketinde 68 kişi öldü
Dünya

O ülkedeki sel felaketinde 68 kişi öldü

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 68 kişi ölürken, 129 binden fazla kişi selden etkilendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 04:31:00 -
O ülkedeki sel felaketinde 68 kişi öldü

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, yaptığı açıklamada, 2020'de başkent Abuja'nın yanı sıra 35 eyaletin 320 ayrı bölgesinin, sellerin etkisi altında olduğunu belirtti.

Muhammed, afette 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.Sellerin gıda güvensizliğine de yol açtığını ifade eden Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu." dedi. Muhammed, NEMA'nın acil durum kurumlarının afetlere müdahale kapasitelerini geliştirmek için destek sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman itirafı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman dizisinde Aksakallar Heyeti'nin reisi rolünde olan Cüneyt Arkın, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay