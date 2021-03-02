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Dünya O ülkede yolcu uçağı düştü
Dünya

O ülkede yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'da bir yolcu uçağının düştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:29:00 - 2021-03-02 23:54:19
O ülkede yolcu uçağı düştü

Güney Sudan’ın Jonglei eyaletinde bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan tüm yolcu ve mürettebatın öldüğü belirtildi.

Kazada 10 kişi öldü

Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı. Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı. Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

 

AA

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