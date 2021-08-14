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Dünya O ülkede yolcu otobüsüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

O ülkede yolcu otobüsüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 21:32:00 -
O ülkede yolcu otobüsüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişiler, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Diğer yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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