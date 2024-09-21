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Dünya O ülkede yine ırkçı saldırı! Bu kez camiyi hedef aldılar
Dünya

O ülkede yine ırkçı saldırı! Bu kez camiyi hedef aldılar

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:18:00 -
O ülkede yine ırkçı saldırı! Bu kez camiyi hedef aldılar

Kanada yine ırkçı saldırı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Türk ailenin restoranını kundaklanmıştı. Irkçılığın adresi bu kez de Montreal kentinde yaşandı. Cuma namazı vakti camiye saldırı gerçekleştirildi. Saldırgana müdahale eden 3 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, 24 yaşındaki şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi. Sorguya alınan şüphelinin bugün hakim karşına çıkarılması bekleniyor.

Bölge polis sözcüsü, cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıda yaralananlardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

3 YARALI VAR

Yaralananların üçünün de saldırganı derdest ederken hafif bıçak yaraları aldığı, cami cemaatinin saldırganı polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu kaydedildi.

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, konudan haberdar olduklarını, daha ayrıntılı açıklama yapılacağını bildirdi.

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