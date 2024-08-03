O ülkede vahşet! Plajda intihar saldırısı: 32 ölü
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki popüler bir plaja düzenlenen bombalı ve silahlı intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti.
Somali’de sivillere yönelik saldırı düzenlendi. Başkent Mogadişu’da popüler bir plajda düzenlenen bombalı ve silahlı intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis Sözcüsü Abdifatah Adan Hassan yaptığı açıklamada, “Bu saldırıda 32'den fazla sivil öldü ve bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 63 kişi de yaralandı” dedi.
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