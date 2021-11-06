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Dünya O ülkede ünlü askerin oğlu "Açım" deyip intihar etti
Dünya

O ülkede ünlü askerin oğlu "Açım" deyip intihar etti

İran'ın güneyindeki Yasuj şehrinde İran-Irak Savaşı'nın "ünlü kahramanı ve şehidi" olarak anılan Gülmuhammed Parazideh'in 38 yaşındaki oğlu Ruhullah Parazideh ekonomik gerekçelerle kendini yakarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 21:11:00 -
O ülkede ünlü askerin oğlu "Açım" deyip intihar etti

İran'ın güneyindeki Yasuj şehrinde İran-Irak Savaşı'nın "ünlü kahramanı ve şehidi" olarak anılan Gülmuhammed Parazideh'in 38 yaşındaki oğlu Ruhullah Parazideh ekonomik gerekçelerle kendini yakarak intihar etti. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası Ruhullah Parazideh, iş bulamaması üzerine savaş kurbanlarının ailelerine yardım ettiğini belirten devlet kurumu "Şehitler ve Gaziler Vakfı"nın yerel şubesine başvurdu. Gülmuhammed Parazideh'in oğlu olduğunu ifade edip işe ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Ruhullah Parazideh'e yardımcı olunmadı. Bunun üzerine Parazideh vakıf yetkililerine ve şehirdeki idari makamlara çok zor durumda olduğunu, işsiz ve yardımsız kaldığı takdirde intihar edeceğini aktardı. Yetkililerden geri dönüş olmayınca Parazideh dediğini yaptı ve "Şehitler Vakfı"nın Yasuj şubesi önünde kendini yakarak intihar etti. 

 

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