  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar yeni zammı 'ne gerek vardı' diyerek duyurdu: Yüzde 20 geliyor

Konya'dan beyaz petrol fışkıracak! Herkes şaşkın ama tüm emareler bunu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere nasihat

Soyunup bakın ne yapmaya çalıştı! Cami önünde ahlaksız kadın provokasyonu

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü

PKK’nın yayın organından İBB’ye transfer! Maaşı dudak uçuklattı

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü

İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! MSB açıklama yaptı

Hadi şimdi de fiyatları katlasanıza! ikinci el otomobilde tepetaklak dönem
Dünya O ülkede toprak kayması! En az 9 kişi öldü
Dünya

O ülkede toprak kayması! En az 9 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-29 20:22:00 -
O ülkede toprak kayması! En az 9 kişi öldü

Nepal'in Lumbini bölgesinde yaşanan heyelanda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in Lumbini bölgesinde meydana gelen heyelanlarda, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Nepal Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetimi Kurumu, Gulmi ve Syangja ilçelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, 5'i aynı aileden en az 9 kişinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ayrıca yetkililer, iki ilçede heyelan nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü ve yolların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nepal'i 26 Haziran'da etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İşte dünyanın ikinci büyük tatlı su golü
İşte dünyanın ikinci büyük tatlı su golü

Dünya

İşte dünyanın ikinci büyük tatlı su golü

O ülke adeta sıcaktan kavruluyor! Son 6 günde 568 kişi öldü
O ülke adeta sıcaktan kavruluyor! Son 6 günde 568 kişi öldü

Dünya

O ülke adeta sıcaktan kavruluyor! Son 6 günde 568 kişi öldü

O ülkede bu yemeğe bayılıyorlar! Çok şaşıracaksınız
O ülkede bu yemeğe bayılıyorlar! Çok şaşıracaksınız

Dünya

O ülkede bu yemeğe bayılıyorlar! Çok şaşıracaksınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23