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Dünya O ülkede toprak kayması: 2 ölü
Dünya

O ülkede toprak kayması: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2024-08-03 14:06:00 -
O ülkede toprak kayması: 2 ölü

Çin’in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının köy evlerinde ve bir otoyolda tahribata yol açtığı olaylarda toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Çin şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde dağlık bir bölge olan Kangding’de bir köyde meydana gelen toprak kayması sonucu bazı evler çamur ve toprağa gömüldü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, yerel kaynaklar 12 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Köprü çöktü: 6 yolcudan 1’i kurtarıldı

Kangding ve Yaan kentlerini birbirine bağlayan köprü ise şiddetli yağışlar sonucu çöktü. Köprünün üstündeki 3 aracın otoyoldan düştüğü olayda, araçlardaki 6 yolcudan 1’i kurtarıldı. Diğer 5 yolcu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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