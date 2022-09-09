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Dünya O ülkede tekne faciası! Çok sayıda ölü var
Dünya

O ülkede tekne faciası! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 12:43:00 -
O ülkede tekne faciası! Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletindeki Atlantik kıyısı açıklarında bir yolcu teknesinin batması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, Marajo Adası'ndan Belem kentine giden bir yolcu teknesinin Cotijuba Adası yakınlarında battığını açıkladı.

Yetkililer, 63 yolcunun kurtarıldığını, 9'u kadın en az 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Teknenin neden battığına ilişkin bir bilgi vermeyen yetkililer, teknenin 82 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Yetkililer, teknenin işletim lisansının olmadığını belirtti.

Brezilya donanması ve eyalet polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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