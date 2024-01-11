O ülkede son 10 günde 36 çocuk zatürreden öldü!
Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan soğuk havalar ve salgın yüzünden son 10 günde 36 çocuk zatürreden hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan soğuk havalar ve salgın yüzünden son 10 günde 36 çocuk zatürreden hayatını kaybetti.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, son dönemde zatürrenin çocuklar arasında tıpkı Kovid-19 gibi yayıldığını belirtti.
Eyalet genelinde son 10 günde 36 çocuğun zatürreden yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer; çocukların maske takması, eldiven ve kalın kıyafetler giymesi konusunda aileleri uyardı.
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