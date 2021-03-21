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Dünya O ülkede şok! Milyonlarca fare istila etti, önüne geçilemiyor
Dünya

O ülkede şok! Milyonlarca fare istila etti, önüne geçilemiyor

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti. Hastanelerdeki hastalar ısırıldı, dükkanlarda cesetler bulundu. On yıllardır görülen en büyük istilanın önüne geçilemiyor, sayıları milyonları bulan sürünün korkunç görüntüleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 20:02:00 -
O ülkede şok! Milyonlarca fare istila etti, önüne geçilemiyor

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu kez de fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı bildirildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını istedi. Öte yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı. Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.

Avustralya, ayrıca bugünlerde son 50 yılın en kötü sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Adanın doğu kıyılarına düşen yoğun yağmurun ardından şehirler sular altında kaldı, binlerce insan tahliye edildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, şiddetli yağışın 8 milyon insanın yaşadığı Avustralya'nın en kalabalık bölgesini vurduğu bilgisini verdi. Tahliye emri verilenler arasında, Sydney'in kuzeybatısında yaşayanlar da var.

 

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Yorumlar

k.c

ee onlarca deveyi katlettiniz , daha durun , bugunler en iyi gunleriniz
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