  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede sivil aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya

O ülkede sivil aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:54:00 -
O ülkede sivil aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebse ilinde daha önce yola yerleştirilen mayın, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlama neticesinde 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ordu güçleri konuşlandırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Cezayir ile Tunus arasındaki sınır bölgeleri uzun yıllardır terör örgütü El Kaide'ye bağlı grupların saldırılarına maruz kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...
Ekonomi

Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2020'de 1.7 milyar dolar ile en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı.
Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...
Gündem

Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı...
İngiltere'den Türk İHA'sı bombası
Teknoloji

İngiltere'den Türk İHA'sı bombası

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin hayran kaldığı Türk İHA'ları için çalışmalara hız verildi. Türkiye'nin ürettiği İHA'ları "Oyun deği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay