O ülkede sivil aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebse ilinde daha önce yola yerleştirilen mayın, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlama neticesinde 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ordu güçleri konuşlandırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Cezayir ile Tunus arasındaki sınır bölgeleri uzun yıllardır terör örgütü El Kaide'ye bağlı grupların saldırılarına maruz kalıyor.