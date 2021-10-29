O ülkede reçetelere elektronik sigara yazılacak
İngiltere, artan sigara tüketimine karşı sigara bağımlılarına reçeteyle elektronik sigara vermeyi planlıyor.
İngiltere, ülkede artan sigara kullanımına karşı harekete geçme kararı aldı. The Guardian gazetesinin iddiasına göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), artan sigara tüketimine karşı sigara bağımlılarına reçeteyle elektronik sigara vermeyi planlıyor. Bu plan hayata geçerse İngiltere, dünyada tıbbi lisanslı elektronik sigara sunan ilk ülke olacak.