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Dünya O ülkede reçetelere elektronik sigara yazılacak
Dünya

O ülkede reçetelere elektronik sigara yazılacak

İngiltere, artan sigara tüketimine karşı sigara bağımlılarına reçeteyle elektronik sigara vermeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:57:00 -
O ülkede reçetelere elektronik sigara yazılacak

İngiltere, ülkede artan sigara kullanımına karşı harekete geçme kararı aldı. The Guardian gazetesinin iddiasına göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), artan sigara tüketimine karşı sigara bağımlılarına reçeteyle elektronik sigara vermeyi planlıyor. Bu plan hayata geçerse İngiltere, dünyada tıbbi lisanslı elektronik sigara sunan ilk ülke olacak.

 

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