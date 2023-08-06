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Dünya O ülkede polis noktasına bombalı saldırı
Dünya

O ülkede polis noktasına bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 12:33:00 -

Tayland'ın Narathiwat eyaletinde dün akşam saatlerinde bir polis noktası önünde bombalı araç saldırısı düzenlendi.

Tayland'da güney bölgelerde yerel halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, dün akşam bir polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıda, Sedan model bir aracın trafik polis noktası önünde durduktan sonra sürücüsünün araçtan inerek yanda bekleyen motosiklete bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sürücünün kaçmasından saniyeler sonra şiddetli şekilde patlayan araç, çevrede büyük maddi hasara yol açarken, patlama anında arabanın yakınından başka bir aracın geçmemesi can kaybını önledi.

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