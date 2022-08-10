O ülkede ordu güçlerine yönelik saldırılar hız kesmiyor!
Yerel kaynakların açıklamalarında patlamaların Burkina Faso ordu birliklerine yönelik olduğu ifade edildi.
Burkina Faso'nun kuzeyindeki Merkez-Nord bölgesine bağlı Bam eyaletinde peş peşe patlamalar meydana geldi.
Bam vilayetinin Namsiguia ilçesinde Burkina Faso askeri konvoyu el yapımı patlayıcılarla peş peşe hedef alındı.
Ordu kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, ilk patlama orduya ait nakliye araçlarına yönelik gerçekleşti.
İkinci bombalı saldırı ise kurtarma ekiplerinin bölgeye geldiği sırada düzenlendi.
Çifte saldırıda Burkina Faso ordusundan 15 askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken bölgede El Kaide ve IŞİD'in zamam zaman ordu güçlerine karşı saldırılar yürüttüğü biliniyor.
Cihat yanlısı grupların 4 Ağustos günü ülkenin kuzeyindeki Bourzanga bölgesinde güvenlik güçlerine ve paramiliter gruplara düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 12 kişi ölmüştü.
Son dönemde Burkina Faso'da saldırıların arttığı ve ülkenin tamamının bir savaş alanına döndüğü dikkat çekiyor.
Cihat yanlısı grupların artan saldırıları
Hükümet güçlerine karşı Mali'den Burkina Faso'ya sınır ötesi saldırılar gerçekleştiren cihat yanlısı gruplar, 2015'ten bu yana saldırılarını daha da artırdı.
Saldırıların artmasını gerekçe gösteren Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba öncülüğündeki cunta, bir süre önce Burkina Faso'da askeri darbe gerçekleştirmişti.
Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle başa geçen cunta lideri Damiba, ülkedeki şiddeti gidermenin ve güvenliği sağlamanın en büyük önceliği olduğunu vurgulasa da, darbeden sonra saldırılarda büyük ölçüde artış kaydediliyor.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) yetkililerinden Mahamadou Issoufou, Burkina Faso'da ülkenin yalnızca yüzde 60'ının devlet kontrolündeyken, devletin bunun dışında kalan bölgelerde kontrol sağlayamadığını iddia etmişti.