O ülkede onlarca Müslüman sivili katlettiler!

Burkina Faso'da ordu ve yönetim bağlantılı milisler, ülkedeki cihat yanlısı grupları destekledikleri iddiasıyla Müslüman Fulani halkına yönelik baskıyı artırmış durumda.

Son olarak Burkina Faso'da askeri cunta yönetimi destekli milisler, onlarca Müslüman sivili katletti.

Yerel insan hakları örgütlerinden Cezasızlığa ve Toplulukların Yaftalanmasına Karşı Kolektif (CISC) Genel Müdürlük Sekreteri Daouda Diallo, cunta yönetimi tarafından silahlandırılan milislerin, 30 Aralık'ta Müslüman Fulanilerin çoğunluğu oluşturduğu Kossi ilinde bulunan Nouna bölgesinde yaklaşık 30 sivili katlettiğini söyledi.

Diallo'ya göre cunta destekli milisler, toplumda öne çıkan ve sözü geçen kimseleri hedef alarak, birçok sivilin ölümüne yol açtı.

Müslüman halka yönelik baskılara devam eden milislerin son saldırıyı, cihat yanlısı grupların üslerine saldırmalarına karşı misilleme amaçlı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

"Darbeden sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı"

Burkina Faso cuntasının 28 sivilin katledildiği olaya ilişkin soruşturma başlattığı biliniyor. Burkina Faso savcılığından yapılan açıklamada katliamın gerçekleştiği bölgedeki Müslüman halktan "olay çıkarmamaları" istenirken cuntanın katliamın faillerini yakalamak için çalışmalar başlattığı bildirildi.

Yerel insan hakları örgütlerine göre, Yüzbaşı İbrahim Traore'nin eylül ayında darbe gerçekleştirmesinden bu yana Müslüman Fulanilere yönelik saldırılar ve baskılar arttı.

Raporlara göre Ekim 2022 - Ocak 2023 tarihleri arasında Müslüman Fulanilere karşı 250 yargısız infaz gerçekleştirildi. Bu sayının, daha önceki aylarda elde edilen verilere göre büyük ölçekte arttğı ifade edildi.

Silah altına alınan milislere övgü

Traore, yeni yıl konuşmasında sergiledikleri 'vatanseverlikten' ötürü silah altına aldığı milisleri övmüştü.

Cunta lideri Traore, milisleri övse de Burkina Faso'da birçok kişi, milislerin sivilleri toplu şekilde infaz ettiğini savunuyor.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Müslümanlara yönelik yargısız infazların son aylarda oldukça artmış olması dikkat çekiyor.

Öte yandan Burkina Faso ordusunun ülkenin özellikle kuzey kesiminde cihat yanlısı gruplara yönelik düzenlediğini belirttiği saldırılarda sivilleri de hedef aldığı biliniyor.

Raporlara geçen son saldırıda ordu güçlerinin, 9 Aralık günü köyün çarşısına düzenlendiği ifade edilen baskında onlarca sivilin öldürüldüğü belirtilmişti. Bölge kaynakları, ölü sayısının 60 ila 100 arasında olduğunu dile getirmişti.

Burkina Faso ordusu kasım ayında ise ülkenin kuzeyindeki Cibo bölgesinde bulunan askeri üsse 10 kilometre uzaklıktaki dört köye topçu bombardımanı gerçekleştirmekle suçlanmıştı. Yerel kaynaklar, söz konusu bombardımanda 40'tan fazla sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Yeni cunta liderinin projesi

Burkina Faso'da askeri cunta yönetiminin cihat yanlısı gruplarla olan savaşa karşı binlerce sivil silah altına alınıp silahlı milis haline getirilmişti.

Silah altına alınan kişilerin "sivil savunma gönüllüleri" (VPD) isimli paramiliter teşkilata kaydolanlardan müteşekkil olduğu biliniyor. Kadınların da iştirak ettiği projede, "sivil savunma gönüllüleri" yaşadıkları bölgelerde ordu ve güvenlik güçlerine destek sağlıyor.

Söz konusu projenin ülkede geçtiğimiz aylarda darbeyle iş başına gelen İbrahim Traore cuntasının tasarladığı bir proje olduğu tahmin ediliyor.

Binlerce sivili silah altına alma planı, ülkedeki ordu güçlerinin sayısının yetersiz hale geldiği ve cihat yanlısı gruplara karşı savaşı yürütemediği şeklinde yorumlanıyor.

"Ülkenin yüzde 40'ı cihat yanlısı grupların kontrolünde"

Yüzbaşı Traore, ülkede yıl başındaki darbeyle yönetime gelen önceki cuntanın savaş stratejisine tepki olarak bir askeri darbe gerçekleştirmişti.

Ülkedeki cihat yanlısı grupların varlığının arttığını savunan Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki ordu, ülkede yıl başındaki başka bir darbeyle yönetime gelen diğer cuntanın savaş stratejisine karşı tepkileri sebebiyle bir askeri darbe gerçekleştirmişti.

2015 yılından bu yana saldırıların sürdüğü Burkina Faso topraklarının en az yüzde 40'ının cihat yanlısı gruplarca kontrol edildiği ve merkezi hükümetin kırsal bölgeler üzerinde ciddi bir kontrolünün olmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News