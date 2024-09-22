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Dünya O ülkede kar yağışı hayatı felç etti
Dünya

O ülkede kar yağışı hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2024-09-22 19:25:00 -

Güney Afrika etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Güney Afrika beyaz örtüyle kaplandı. Cumartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapanırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi ve geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücülere acil yardım ekipleri ulaştı. KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti.

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