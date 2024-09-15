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Gündem O ülkede ırkçı saldırı! Türk ailenin ekmek kapısını kundakladılar
Gündem

O ülkede ırkçı saldırı! Türk ailenin ekmek kapısını kundakladılar

Yeniakit Publisher
2024-09-15 12:04:00 - 2024-09-15 12:05:26
O ülkede ırkçı saldırı! Türk ailenin ekmek kapısını kundakladılar

Türklere karşı ırkçı saldırı Kanada'da yaşandı. Kanada'da restoranı bulunan bir Türk ailenin işlettiği restoran, iki hafta içinde iki kundaklamaya kurban gitti. Saldırıların ardından Türk ailenin ekmek kapısı kullanılamaz hale geldi.

Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.

İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.

Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesine destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı.

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Yorumlar

Nur

Kanada bu kadar yol geçen hanımı ki yetersiz kalıyor yoksa bilinçlimi susuyorlar .
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