O ülkede hava harekatı! Siviller hayatını kaybetti
Afganistan'ın batısında yer alan Nimruz vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerince Taliban'a düzenlenen harekatta 12 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Afganistan'ın batısında yer alan Nimruz vilayetinde Afgan Hava Kuvvetleri tarafından Taliban'a düzenlenen harekatta 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nimruz İl Şura Başkanı Baz Muhammed Nasır, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerinin Nimruz'un Haşrud ilçesine bağlı Manzari bölgesinde Taliban'a yönelik hava harekatı düzenlediğini belirtti.
Nasır, harekat sırasında bombanın eve isabet etmesi sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Nimruz Valiliği Sözcüsü Rahmatullah Ömeri ise olayın soruşturulduğunu kaydetti.