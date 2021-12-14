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Ekonomi O ülkede faiz yükseldi, Özgür Demirtaş mutlu oldu! 'Tebrik ederim'
Ekonomi

O ülkede faiz yükseldi, Özgür Demirtaş mutlu oldu! 'Tebrik ederim'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş, ikinci kez 30 bazlık faiz arttırımı yapan Macaristan Merkez Bankası'nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 22:29:00 - 2021-12-14 23:19:18
O ülkede faiz yükseldi, Özgür Demirtaş mutlu oldu! 'Tebrik ederim'

 Yeniakit.com.tr 

Macaristan Merkez Bankası, 30 baz faiz arttırarak, faiz oranını 2,10 seviyesinden 2,40 seviyesine yükseltti.

'Bir kez daha tebrik ederim'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını günlerce hedef alan Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Macaristan'ı kutladı.

Daha önce 30 baz faiz arttırarak, 1,80 seviyesinden 2,10 seviyesine yükselten Macaristan Merkez Bankası için, "Macaristan Merkez Bankası'nı bir kez daha tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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