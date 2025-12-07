O ülkede facia! 25 kişi yanarak can verdi
Hindistan'ın Goa eyaletindeki bir gece kulübünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü, içeride bulunan 25 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Hindistan’ın Goa eyaletine bağlı Arpora bölgesinde bulunan bir gece kulübünde dün gece büyük bir facia yaşandı.
Goa Eyalet Başbakanı Pramod Sawant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini ve sorumlularını tespit etmek için inceleme başlatıldığını duyurdu. Sawant, “25 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı trajik yangını yakından takip ediyorum. 6 yaralının da durumu stabil” ifadelerini kullandı.