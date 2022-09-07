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Dünya O ülkede darbe iddiası! Başbakan görevden alındı
Dünya

O ülkede darbe iddiası! Başbakan görevden alındı

Burundi Başbakanı Alain-Guillaume Bunyoni'nin, darbe planlandığı iddiaları nedeniyle görevden alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 22:10:00 -
O ülkede darbe iddiası! Başbakan görevden alındı

Burundi Başbakanı Alain-Guillaume Bunyoni'nin, darbe planlandığı iddiaları nedeniyle görevden alındığı açıklandı.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Başbakan Bunyoni'yi, darbe iddiaları üzerine görevden aldığını bildirdi.

Bunyoni'nin yerine, Güvenlik Bakanı Gervais Ndirakobuca'nın atandığı bilgisi paylaşıldı.

Ndirakobuca'nın yeni görevine meclisin onaylaması sonrası başladığı kaydedildi.

Başbakanın görevden alınmasının, Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin kendisine yönelik darbe yapılacağına dair açıklamaları sonrası gelmesi dikkati çekti.

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