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Dünya O ülkede darbe girişimi!
Dünya

O ülkede darbe girişimi!

Çad yönetimi, bir insan hakları aktivisti liderliğindeki ordu mensuplarıyla bir darbe girişimi tertip edildiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 15:45:00 -
O ülkede darbe girişimi!

Çad yönetimi, Çad İnsan Hakları Örgütü (OTDH) Başkanı Bahreddin Berdei Targuio öncülüğündeki 11 ordu subayının yer aldığı darbe girişiminin engellendiğini açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çad güvenlik güçleri, ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve anayasal düzeni baltalamak isteyen bir grup ordu subayının darbe girişimini başarısızlığa uğrattı." ifadelerine yer verildi.

Darbe girişiminde yer alan tüm kişilerin 8 Aralık'tan bu yana gözaltında tutuldukları ifade edilen açıklamada, darbe girişimini yürüten kişilere ait olduğu belirtilen askeri teçhizata da el konulduğu duyuruldu.

Çad'daki süreç

Nisan 2021'de ülkenin lideri İdriss Deby'nin çatışmalarda öldürüldüğü açıklanmış, hemen ardından oğlu Mahamat Deby iktidara gelmişti. Oğul Deby ilk olarak 18 aylık bir geçiş süreci öngörmüş ancak bu süreci 2 yıl ertelediğini açıklamıştı.

18 aylık geçiş sürecinin dolmasının ardından sivil toplum örgütleri ve muhalifler sokağa çıkma kararı almıştı.

Ülkede gerilim devam ederken, protestoların yaygınlaşmasından ve kapsamlı şiddet olaylarına dönüşmesinden endişe ediliyordu.

Kaynak: Mepa News

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