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Dünya O ülkede büyük panik! Kırmızı göz salgını nedeniyle eğitime ara verildi
Dünya

O ülkede büyük panik! Kırmızı göz salgını nedeniyle eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 15:50:00 -
O ülkede büyük panik! Kırmızı göz salgını nedeniyle eğitime ara verildi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı.

Pakistan’ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı.

Pakistan’ın doğusu halk arasında "kırmızı göz" hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletinde konjonktivit rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtilirken, bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime ara verildi.

Salgının okullarda yaygın olması nedeniyle belirti gösteren kişilere okul yönetiminin izin verdiği öğrenildi.

Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor.
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