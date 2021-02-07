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Dünya O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!
Dünya

O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!

Polonya'yı bir Rus saldırısından korumayı amaçlayan askeri simülasyonlarda beklenmedik bir sonuç çıktı; Sadece dört günde başkent Varşova Rus tankları tarafından kuşatma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 08:07:00 -
O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!

Polonya'yı bir Rus saldırısından korumayı amaçlayan askeri simülasyonlarda beklenmedik bir sonuç çıktı; sadece dört günde başkent Varşova Rus tankları tarafından kuşatıldı.

Polonya'yı bir Rus saldırısından korumayı amaçlayan askeri simülasyonlarda beklenmedik bir sonuç çıktı; sadece dört günde başkent Varşova Rus tankları tarafından kuşatıldı.

Gizli kalması gereken bu simülasyonun basına sızması ile ülkenin savunma alanındaki zafiyeti tartışma konusu oldu.

Zima 2020 (2020 kışı) adı verilen bu simülasyon operasyonu ile teorik olarak Rusya'nın kısa zamanda Polonya'yı işgal edebileceği ortaya çıktı. Gizli kalması gereken bu çalışma, Interia ve Onet gibi haber sitelerinde yayınlandı.

Interia'nın haberine göre, söz konusu senaryoda NATO'nun desteği olan Polonya 140 bin askerini seferber ediyor. Henüz konuşlandırılmamış yeni bir Amerikan uçaksavar sisteminin desteği de olmasına rağmen, sadece bir ay içinde Rus ordusu Polonya'yı işgal etmeyi başarıyor.

Çok sayıda kayıp veren Polonya'da limanlar Ruslar tarafından hızla kontrol ediliyor ve başkent Varşova beşinci günün şafağında Rus ordusu tarafından kuşatılıyor.

Polonya Savunma Bakanlığı, söz konusu haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti, ancak iddiayı yalanlamadı.

Rusya, batı sınırında çok sayıda asker konuşlandırıyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilen Polonya'da yeni işgal senaryosu ciddiye alınıyor.

Rus ordusu da düzenli olarak bu tür simülasyonlar yapıyor. Rusya'nın batı sınırında her yıl on binlerce askerin katıldığı tatbikatlar düzenleniyor. Baltık Devletleri, Rusya askerlerinin sınırlarına bu kadar yakın olmasından endişeli, Moskova ise sadece savunma amaçlı askerlerini orada konuşlandırdığını ifade ediyor.

Polonya topraklarında Amerikan üssü istiyor

Bazı uzmanlara göre, gizli kalması gereken bu bilgilerin sızdırılması ABD ve NATO desteğini almak için manipülasyon amaçlı olabilir.

Polonya'da iktidardaki muhafazakar hükümet uzun süredir ABD'nin ülkede bir askeri üs kurması için yoğun çaba sarf ediyor. Şu an yaklaşık 4 bin Amerikan askeri Polonya'da konuşlanmış durumda ve Donald Trump Beyaz Saray'dayken daha fazlasını vaat etmişti. Joe Biden'ın ise henüz ne yapacağı bilinmiyor.

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Yorumlar

dava

abd olduğu yerde kan, gözyaşı ve iç karışıklık vardır.
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