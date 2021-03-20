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Dünya O ülkede bombalı saldırı! Kaymakam hayatını kaybetti
Dünya

O ülkede bombalı saldırı! Kaymakam hayatını kaybetti

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinin Tivere ilçesi Kaymakamı Muhammed Rafik Alam, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:40:00 -
O ülkede bombalı saldırı! Kaymakam hayatını kaybetti

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinin Tivere ilçesi Kaymakamı Muhammed Rafik Alam, uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Gor Valiliği Sözcüsü Aref Abir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tivere Kaymakamı Alam’ın içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Abir, saldırıda Kaymakam Alam’ın yaşamını yitirdiğini, eşi ve 2 çocuğunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban, saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

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