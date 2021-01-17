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Dünya O ülkede Belediye Başkanı'nın konvoyuna terör saldırısı
Dünya

O ülkede Belediye Başkanı'nın konvoyuna terör saldırısı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Aşağı Şabelle bölgesi Belediye Başkanı Abdulkadir Sidi'nin konvoyuna düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 19:39:00 -
O ülkede Belediye Başkanı'nın konvoyuna terör saldırısı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Aşağı Şabelle bölgesi Belediye Başkanı Abdulkadir Sidi'nin konvoyuna düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sidi'nin konvoyu sabah saatlerinde Afgoye kentinden Baledogle Hava Üssü'ne giderken Tixsile bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi, Somali Özel Kuvvet Unsurları (DANAB) komutanının da aralarında bulunduğu 4 asker yaralandı.

Sidi, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yaralı askerler helikopterle başkent Mogadişu'ya götürüldü.

Saldırıyı, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab, bölgede sıklıkla güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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