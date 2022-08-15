O ülkede altın madeninde toprak kayması: Ölü ve yaralılar var
Kamerun’da bulunan altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybetti.
Kamerun’un doğusundaki Batouri şehrinde bir altın madeninde toprak kayması yaşandı. Yaşanan felaket neticesinde 3 maden işçisi hayatını kaybetti. Çok sayıda ise yaralı olduğu bildirildi.
Yaklaşık 3 gündür süren sağanak yağışın neden olduğu düşünülen olayda yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Şimdi ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kamerun’da özellikle yağışlı sezonlarda, güvenlik standartlarına uymayan maden sahalarında sıklıkla ölümlü kazalar yaşanıyor.