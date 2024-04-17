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Dünya O ülkede alarm: Yüzde 20'sini kaybedeceğiz
Dünya

O ülkede alarm: Yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-04-17 01:07:00 -
O ülkede alarm: Yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sadiki, bu sene kuraklık nedeniyle ülkede ekilebilir tarım alanının yüzde 20'sini kaybedeceklerini belirtti.

Bakan Sadiki, Meclis'in ikinci kanadı konumundaki Danışmanlar Meclisi'nde soruları yanıtladı.

Yaz ve kış mevsimlerinde ekilebilen alanın 2,5 milyon hektara ulaştığını belirten Sadiki, yağışların normal olduğu yıllarda ülkedeki ekilebilen tarım alanının 4 milyon hektara ulaştığına dikkati çekti.

"Kuraklık sebebiyle ekilen 2,5 milyon hektarın yüzde 20'sini kaybedeceğiz." diyen Sadiki, bu yıl geçen yıla göre ekilen tarım alanının yüzde 31 oranında düştüğünü paylaştı.

Fas, üst üste 5 yıldır, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının bel kemiğini oluşturan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu tehlikelerin gölgesinde ciddi bir kuraklık tehdidi yaşıyor.

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