O ülkede akıllara durgunluk veren heyelan faciası: Onlarca ölü var! Binlerce dolarlık destek ile tüm bölge toparlanacak

Hindistan şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Ülkenin özellikle batısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelirken, çok sayıda kişi can verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Maharashtra eyaletinde bağlı Isrhalwaldi köyünde şiddetli yağışlar etkili oldu. Bölgedeki 50 evden 17’si toprak altında kalırken ağaçlar devrildi, pek çok yer çamur atında kaldı.

22 ÖLÜ, ONLARCA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalan en az 100 kişiyi aramaya kurtarma çalışmalarına hız verdi. En az 225 kişinin yaşadığı köyde 80’den fazla kişi bölgeyi terk ederken, geride kalanlar için güvenli alanlar oluşturuldu. Yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 22 kişi hayatını kaybetti.

YAKINLARINI KAYBEDENLERE MADDİ YARDIM

Şiddetli yağışlar nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının zorluk yaşandığını ifade eden yetkililer, bölgede daha fazla toprak kayması yaşanmasından endişe ediyor.

Maharashtra Eyalet Başkanı Eknath Shinde ise toprak kayması nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere 6 bin dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı

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