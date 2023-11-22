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Dünya O ülkede 6,7 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

O ülkede 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-22 08:44:00 -
O ülkede 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

22 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Avustralya Tsunami Uyarı Merkezi (JATWC), tsunami tehlikesinin olmadığını açıkladı.

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