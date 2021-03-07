O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.
Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.