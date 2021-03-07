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Dünya O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi
Dünya

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 20:46:00 -
O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

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