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Dünya O ülkede 3 yeni volkan keşfedildi
Dünya

O ülkede 3 yeni volkan keşfedildi

Yeniakit Publisher
2023-08-09 16:04:00 -
O ülkede 3 yeni volkan keşfedildi

İtalyan bilim insanları, uluslararası bir ekibin ortak çalışması sonucunda Sicilya Boğazı’nda 3 yeni denizaltı volkanı keşfettiklerini duyurdu.

İtalya Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü, dün yaptığı açıklamada Sicilya Kanalı'nda üç büyük denizaltı yanardağı ve bir gemi enkazı keşfedildiğini açıkladı. Açıklamada “Yeni volkanlar, en az 6 kilometre genişliğinde ve çevredeki deniz yatağının 150 metre üzerinde yükseliyor. Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü tarafından Mazara del Vallo ve Sciacca arasındaki deniz alanında keşfedilen bir dizi diğer volkanik koni arasındalar.

Batık gemi, keşif sırasında yapılan deniz yatağı haritalaması sayesinde keşfedildi ve konumu İtalyan denizcilik yetkililerine bildirildi. Volkanik Linosa adası ile Sicilya'nın yaklaşık ortasında bulunan gemi 100 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 110 metre derinliktedir” denildi.

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