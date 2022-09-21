O ülkede 2,2 milyon çocuk ölmek üzere!

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Haiti'de 2 milyondan fazla çocuğun yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Save The Children internet sitesinden yapılan paylaşımda, Haiti'de zor durumdaki çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

Veriler, 2,2 milyonu çocuk 4,9 milyondan fazla kişinin açlık ve kötü beslenme tehdidi altında olduğunu gösterdi.

Save The Children Haiti Direktörü Chantal Imbeault, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkedeki durum giderek istikrarsızlaşıyor, şiddet en yüksek seviyelere ulaştı. Yiyecek ve suya erişim çok zor, (bu durumdan) en çok etkilenen çocuklar açlık çekiyor ve hayatını kaybetme riski altında. Barikatların ardında engellenmiş anneler, sağlık hizmetlerinden yoksun. Uluslararası toplumu Haiti'deki çocuklara ve ailelere yardım etme çabalarını sürdürmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Haiti'de hafta sonu itibarıyla şiddet olaylarında düşüş yaşandığını ve halkın büyük çoğunluğunun market ve pazarlara erişim sağlayabildiğini bildirdi.

Öte yandan, ülkedeki uluslararası havalimanına erişimin kısmen sağlandığı, çeteler tarafından ana terminallerden Varreux'ya girişlerin engellendiği belirtildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül Pazar günü petrol yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artırmıştı.

Gösteriler 14 Eylül'de, başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmıştı.